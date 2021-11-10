Экопункт по возмездному приему вторсырья открылся в Томске

Сырье от горожан на экопункте будет приниматься на возмездных условиях. Фото: Иван ВИСЛОВ

Экопункт по раздельному сбору мусора открылся в Томске; пока точка на улице Красноармейской – первая в городе, сообщает телеграм-канал мэрии.

«Собранные отходы будут отправлять не на свалку, а на заводы по сортировке и переработке вторсырья в Северске, Новосибирске, Челябинске и других городах», - говорится в сообщении.

Сырье от горожан на экопункте будет приниматься на возмездных условиях. За килограмм отходов можно будет получить от 3 до 10 рублей, но при этом сырье должно быть чистым.

Взвесить принесенные отходы, предварительно разделенные по фракциям, можно на месте на специальных весах.

Компания «Седьмой лепесток», открывшая экопункт, планирует в ближайшие месяцы создать в разных районах города еще несколько таких точек, рассчитанных на прием до 20 тонн отходов в месяц.