Житель Томской области пойдет под суд за ложный донос и пьяное вождение

Проверка показала, что никто задержанного водителя не избивал. Фото: Иван ВИСЛОВ

Прокуратура Томской области направила в суд уголовное дело в отношении жителя Александровского района, обвиняемого в управлении автомобилем в состоянии опьянения и заведомо ложном доносе; мужчина оговорил сотрудников Госавтоинспекции, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летнего местного жителя», - говорится в сообщении.

В сентябре 2021 года мужчину остановили сотрудники ГИБДД и предложили пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянение. Житель района проходить процедуру отказался. Более того, он вновь сел за руль автомобиля в состоянии опьянения и управлял машиной, пока его не остановили полицейские в селе Александровское.

Нетрезвый водитель был доставлен в отделение полиции, там он написал заявление о избиении сотрудниками ГИБДД.

Проверка показала, что избиения не было, а обвинение обусловлено желанием избежать наказания за пьяное вождение.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Александровский районный суд Томской области.