И.о. мэра Томска поздравил полицейских с профессиональным праздником

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил, что приоритетным направлением работы российской полиции остается, в том числе, противодействие киберпреступности. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

И.о. мэра Томска Михаил Ратнер поздравил с профессиональным праздником сотрудников томской полиции. День сотрудника органов внутренних дел отмечается в России 10 ноября.

- Сегодня, когда наш город противостоит распространению коронавирусной инфекции, вы в первых рядах вместе с муниципалитетом ведете профилактическую работу с населением, сохраняя здоровье людей. Наряду с этим вы продолжаете успешно выполнять и ключевые обязанности своей работы, - заявил Ратнер.

Чиновник также отметил, что в этот день теплых слов заслуживают семьи сотрудников полиции, которые вместе с ними несут бремя службы в органах внутренних дел.

Согласно данным соцопроса ВЦИОМ, 37% россиян хорошо оценивают работу полиции в своем регионе, средние оценки дали 42%, а 13% — плохие.

"Более всего наши сограждане доверяют следующим подразделениям полиции своего региона: полиции на транспорте, сотрудникам дежурной части, участковым уполномоченным полиции, инспекторам по делам несовершеннолетних, а также работникам уголовного розыска ", - говорится в результатах опроса.