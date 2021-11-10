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Общество10 ноября 2021 4:42

Жители поселка Просторный под Томском останутся без света 10 ноября

О плановых отключениях электричества предупредила компания «Горсети»
Елена Андреева
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Без света на несколько часов останутся жители домов на улицах Гагарина, Калужской, Ломоносова.

Без света на несколько часов останутся жители домов на улицах Гагарина, Калужской, Ломоносова.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Плановое отключение электричества 10 ноября затронет около 100 домов в Томске и поселке Просторный, сообщает компания «Горсети».

«С 09:00 до 12:00 света не будет на ул. Каштачная Большая 3,30,34,285,289-293,301-303,301-а,307-а,309,309-а,313-а,315,315-б,320,321-323, 321-б,321/3,323-а,323-б,323-в,323/1,329-а,329-б,329-г,329/1,333,333 стр.1,345-а,345-б,345-в,345-г,346-а,346-б,346-в,346/1,347,347-а,347-б,355,357-а,359,362-а,363,365-а; с 09:00 до 20:00 на ряде улиц поселка Просторный», - говорится в сообщении компании.

Полный список адресов, попадающих под отключение, можно увидеть на сайте «Горсетей».