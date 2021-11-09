Бригады «ТомскСАХ» продолжают вывозить снег с улиц на Каштаке и по всему городу

Снегопадов в Томске нет уже пару дней, но сугробы еще приходится убирать! Фото: сайт мэрии Томска

Днем 9 ноября на уборку улиц города предприятие «ТомскСАХ» направило 63 единицы спецтехники, большинство из которых занималось вывозом снега, сообщила пресс-служба мэрии областного центра.

Сайт администрации Томска информирует, что во вторник уборка идет во всех районах города. В частности, механизированные звенья работают на пр. Мира, на ул. Смирнова, на участках пр. Комсомольского, на ул. Клюева, на ул. 79-й Гв. Дивизии, а также на остановках и пешеходных переходах по ул. Московский тракт.

Специалисты отмечают, что накануне работы по зимнему содержанию города бригады «ТомскСАХ» вели на 79 участках улично-дорожной сети. Снег вывозили с участков по всему городу.