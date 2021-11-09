За одиннадцать лет в Томской области молодежи стало меньше на 100 тыс. человек

Студенческий город не спасает стремительно стареющий регион... Фото: Ксения Высотина

Всемирный день молодежи отмечается в государствах нашей планеты ежегодно 10 ноября. Томскстат опубликовал к этой дате статистику по данной тематике.

По данным Томскстата, на 1 января 2021 года численность молодежи в Томской области в возрасте 15-29 лет составляла 179,7 тыс. человек (16,8% от обшей численности населения региона). Если сравнивать численность молодых людей по годам, можно заметить, что их доля в общей численности населения падает. Например, на 1 января 2010 года было 286,6 тыс. юношей и девушек, или 27,5%.

Специалисты отмечают, что на начало 2020/2021 учебного года среднее профессиональное образование получали 25,9 тыс. человек, из них 22,2 тыс. человек по программам подготовки среднего звена, 3,7 тыс. человек – квалифицированных рабочих и служащих.

Заметим, в университетах Томской области обучались в прошлом учебном году 57,7 тыс. студентов. Доля иностранцев, обучающихся в университетах Томской области, составляла 17,7%. Близкое расположение Казахстана сказывается на количестве студентов из этой республики – 6,4 тыс. человек (62,7% от числа иностранных студентов).

Кроме того, работающая молодежь составляет весомую часть занятых – по данным за 2020 год это 98,2 тыс. человек, или 20,0% от общей численности занятого населения.