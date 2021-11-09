Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество9 ноября 2021 16:07

За одиннадцать лет в Томской области молодежи стало меньше на 100 тыс. человек

Молодые люди составляют сегодня всего около 17 процентов от числа населения
Игорь Тюрин
Игорь Тюрин
КомментироватьОставить комментарий(0)
Студенческий город не спасает стремительно стареющий регион...

Студенческий город не спасает стремительно стареющий регион...

Фото: Ксения Высотина

Всемирный день молодежи отмечается в государствах нашей планеты ежегодно 10 ноября. Томскстат опубликовал к этой дате статистику по данной тематике.

По данным Томскстата, на 1 января 2021 года численность молодежи в Томской области в возрасте 15-29 лет составляла 179,7 тыс. человек (16,8% от обшей численности населения региона). Если сравнивать численность молодых людей по годам, можно заметить, что их доля в общей численности населения падает. Например, на 1 января 2010 года было 286,6 тыс. юношей и девушек, или 27,5%.

Специалисты отмечают, что на начало 2020/2021 учебного года среднее профессиональное образование получали 25,9 тыс. человек, из них 22,2 тыс. человек по программам подготовки среднего звена, 3,7 тыс. человек – квалифицированных рабочих и служащих.

Заметим, в университетах Томской области обучались в прошлом учебном году 57,7 тыс. студентов. Доля иностранцев, обучающихся в университетах Томской области, составляла 17,7%. Близкое расположение Казахстана сказывается на количестве студентов из этой республики – 6,4 тыс. человек (62,7% от числа иностранных студентов).

Кроме того, работающая молодежь составляет весомую часть занятых – по данным за 2020 год это 98,2 тыс. человек, или 20,0% от общей численности занятого населения.