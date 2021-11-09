В Томской области в ходе операция «Прицеп» инспекторы оштрафовали нарушителей на 250 тыс. рублей

Инспекторы целый год проверяют техническое состояние тракторов, механизмов, машин и прицепов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томской области продолжается профилактическая операция «Прицеп», в ходе которой за 10 месяцев сотрудники Инспекции государственного технического надзора осмотрели 250 тракторов, самоходных машин и прицепов, сообщила пресс-служба администрации региона.

«Как сообщил начальник Инспекции государственного технического надзора Томской области Александр Илешин, в ходе проверок выявлено 130 нарушений правил эксплуатации самоходных машин и прицепов. Рейды проводятся совместно с областным департаментом лесного хозяйства и региональными подразделениями УГИБДД УМВД России и ГИМС УМЧС России (Шегарский район). Чаще всего нарушители эксплуатируют транспортные средства и прицепы без права управления самоходной техникой, технического осмотра, регистрации и без страхования гражданской ответственности», – говорится в сообщении пресс-службы.

Специалисты отмечают, что общая сумма наложенных административных штрафов по итогам операции «Прицеп» и работы Гостехнадзора за 10 месяцев составила 250 тысяч рублей.

Интернет-портал администрации области информирует о том, что руководителям организаций направлено 25 предостережений и предписаний. Пять должностных лиц привлечены к административной ответственности за выпуск на линию неисправных транспортных средств и их эксплуатацию с нарушениями.