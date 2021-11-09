В Томской области в онлайн-ярмарке урожая «Золотая осень» приняли участие аграрии шести районов

В Томской области плоды земли можно заказать в Интернете для доставки на дом! Фото: Евгения ГУСЕВА

В Томской области традиционная ярмарка фермерской продукции в рамках праздника «Золотая осень» проходила в оналайн-формате, как и в прошлом году, сообщает сайт департамента по социально-экономическому развитию села региона.

«Из-за пандемийных ограничений провести ярмарку в режиме реального времени, на областном рынке, возможности не представилось. Опыт прошлого года показал, что онлайн-формат ярмарки имеет свои несомненные преимущества – благодаря такому формату у томичей была возможность получить продукцию с доставкой на дом. Бонус, без сомнения, приятный. Особенно, если заказ сформировался немалый. А так как на ярмарке продукция была представлена самая разнообразная и по вполне конкурентным ценам, то при формировании заказа, посетители сайта продукты70.рф, на котором была организована ярмарка, руководствовались возможностями своего кошелька и вкусовыми пристрастиями, а не физической способностью унести заказ домой», – говорится в сообщении пресс-службы.

Специалисты отмечают, что в этом году в онлайн-ярмарке приняли участие шесть муниципальных образований: Асиновский, Бакчарский, Кожевниковский, Первомайский и Томский районы, а также город Томск.

Заметим, что на ярмарке была представлена продукция крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств, сельхозорганизаций и даже аграрных учебных хаведений. Так, молочную продукцию представил Кожевниковский техникум агробизнеса. Юные предприниматели предложили томичам более пяти наименований сыров, творог и творожную массу, сметану, масло, йогурт и варенец.

В общей сложности главная аграрная выставка-ярмарка организуется в области ежегодно и действует на протяжение более двадцати лет.