Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия9 ноября 2021 12:18

Уголовное дело «Покушение на грабеж» возбуждено в Томске в связи с попыткой ограбления магазина

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет
Елена Андреева
КомментироватьОставить комментарий(0)
По предварительным данным, у мужчины, пытавшего ограбить магазин в Октябрьском районе Томска, уже были проблемы с законом.

По предварительным данным, у мужчины, пытавшего ограбить магазин в Октябрьском районе Томска, уже были проблемы с законом.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Томске по факту недавнего инцидента в магазине на Иркутском тракте возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Покушение на грабеж»; нападавший задержан, сообщила полиция региона.

"Дознавателями ОМВД по Октябрьскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Покушение на грабеж». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.", - говорится в сообщении УМВД по Томской области.

Мы рассказывали о том, что мужчина зашел в торговую точку на Иркутском тракте и пытался похитить деньги из кассы. Продавец нажала тревожную кнопку, после чего мужчина покинул место происшествия, позже его задержала Росгвардия.

В полиции уточнили, что «в результате следственных действий установлена личность подозреваемого мужчины и его причастность к совершению преступления. Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности местный житель 1983 года рождения».