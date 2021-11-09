Уголовное дело «Покушение на грабеж» возбуждено в Томске в связи с попыткой ограбления магазина

По предварительным данным, у мужчины, пытавшего ограбить магазин в Октябрьском районе Томска, уже были проблемы с законом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Томске по факту недавнего инцидента в магазине на Иркутском тракте возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Покушение на грабеж»; нападавший задержан, сообщила полиция региона.

"Дознавателями ОМВД по Октябрьскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Покушение на грабеж». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.", - говорится в сообщении УМВД по Томской области.

Мы рассказывали о том, что мужчина зашел в торговую точку на Иркутском тракте и пытался похитить деньги из кассы. Продавец нажала тревожную кнопку, после чего мужчина покинул место происшествия, позже его задержала Росгвардия.

В полиции уточнили, что «в результате следственных действий установлена личность подозреваемого мужчины и его причастность к совершению преступления. Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности местный житель 1983 года рождения».