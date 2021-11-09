В Томской области зарегистрировано +266 новых случаев заражения

По данным оперштаба, 49 жителей Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Фото: Олег ЗОЛОТО

9 ноября 2021 года, в Томской области выявлено 266 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 50 241 подтвержденный случай.

По данным оперштаба, 49 жителей Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 38 757 человек.

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 1,1. В коечном фонде свободно 19,2% мест.

За последние сутки в стране выявлено 39 160 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 1 211 пациентов скончались, 32 036 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 8 873 655 человек, 249 215 скончались, 7 619 596 выздоровели.

Напомним, в томском микрорайоне Спичфабрика открылся новый пункт вакцинации от коронавируса.