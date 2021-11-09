В работе паромной переправы до Колпашево возможны сезонные проблемы

Погода и гидрологические условия могут помешать добраться паромом до Колпашево. Фото: СОЦСЕТИ

Перебои могут возникнуть в работе паромной переправы в районе Колпашево; причина возможных проблем – погода и прохождение ледяных полей по Оби, об этом сообщает районная администрация.

«Администрация Колпашевского района информирует население и гостей района, в связи с погодными и гидрологическими условиями, обильным прохождением ледяных полей возможны перебои в работе паромной переправы в районе пристани г. Колпашево», - говорится в сообщении.

Жителей города просят учитывать эти нюансы при планировании поездки на левобережье Колпашевского района, либо в принципе воздержатся от путешествия до стабилизации обстановке на Оби.

В региональном управлении МЧС в начале ноября сообщили, что активная фаза ледообразования происходит сейчас на реках Томской области Тым, Кеть, Васюган. В среднем течении Оби ниже села Каргасок наблюдаются первоначальные признаки ледообразования.

В ноябре 2020 года осложнения в работе паромной переправы в районе Колпашево также имели место, они носили сезонный характер, были связаны с понижением температуры и образованием ледяных полей на реке Обь.

Ледовая переправа через Обь у Колпашево в прошлом году была открыта 10 декабря.