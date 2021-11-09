Здание МСЧ№2 в Томске ждет капитальный ремонт

Сергей Жвачкин распорядился предусмотреть в бюджете 2022 года 7 млн рублей на разработку ПСД будущего ремонта. Глава региона просит проектировщиков работать вместе с медиками. Фото: Ксения Высотина

Здание МСЧ№2, в Октябрьском районе Томска, капитально отремонтируют. О соответствующем решении властей региона 9 ноября сообщила пресс-служба областной администрации.

«Губернатор Томской области принял решение провести капитальный ремонт медсанчасти № 2, где с 2020 года развернут крупнейший респираторный госпиталь Томска для лечения больных с COVID-19», - говорится в сообщении.

- У меня нет и не было никаких сомнений в профессионализме врачей, которые круглые сутки спасают людей в крупнейшем респираторном госпитале Томска, однако трудиться они должны в достойных условиях. В комфортных условиях должны находиться и пациенты, — заявил Сергей Жвачкин.

Губернатор отметил, что «зданию на Бела Куна, где располагается МСЧ№2, в 2022 году стукнет полвека, и, конечно, оно уже не отвечает требованиям нового века. Капитальный ремонт будем вести поэтапно и начнем с разработки проектно-сметной документации».

С медсанчастью №2 связано несколько крупных скандалов в томской медицине. Самый громкий из них - это недавняя история жителя Томска, который выдавая себя за врача, три дня ухаживал за бабушкой в респираторном госпитале. Теперь томич обвиняет МСЧ№2 в ненадлежащем уходе за больными. Несколько ведомств, включая Роспотребнадзор, СК и прокуратуру Томской области, объявили о проверках в МСЧ.