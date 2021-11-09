В Томске из больниц выписаны девочка, выпавшая из окна, и мужчина, пострадавший при пожаре в ТЮЗе

И девочке и сотруднику ТЮЗа рекомендовано наблюдаться в поликлинике по месту жительства. Фото: Ксения Высотина

9 ноября из травматолого-ортопедического отделения больницы скорой медицинской помощи №2 выписана 13-летняя томичка, в середине октября выпавшая из окна, об этом сообщил телеграм-канал департамента здравоохранения Томской области.

«13-летняя девочка выписана в удовлетворительном состоянии. Ей рекомендовано амбулаторное лечение в поликлинике по месту жительства», - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным телеграм-канала, ранее из ожогового отделения ОКБ был выписан мужчина, пострадавший при пожаре в ТЮЗе. Ему также рекомендовано амбулаторное наблюдение по месту жительства. Пожар произошел 7 октября. 50-летний мужчина с ожогами был госпитализирован в Томскую областную клиническую больницу.