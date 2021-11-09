За нападение на женщину в Томске осужден местный житель

Из-за одной тысячи рублей братья напали на женщину и избили ее. Фото: Артем КИЛЬКИН

Октябрьский районный суд Томска признал неработающего 28-летнего жителя областного центра, а также его 19-летнего брата виновными в совершении разбоя; родственники напали на женщину, сообщили в прокуратуре региона.

«Установлено, что в феврале 2021 года в ходе распития спиртных напитков с друзьями, мужчина узнал, что у одной из присутствующих женщин имеются денежные средства, он позвонил своему брату и предложил отобрать деньги у потерпевшей», - говорится в сообщении.

Братья избили женщину, затем, угрожая ножом, забрали деньги – 1 тысячу рублей.

За содеянное один из братьев приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы, второй - с учетом не отбытого наказания к 4 годам 6 месяцам лишения свободы.

Адвокат инициатора преступления подал апелляционную жалобу, в которой настаивал на смягчении назначенного наказания, ссылаясь на отсутствие судимостей, признание вины и раскаяние.

Однако прокурор обратил внимание суда на то, что осужденный являлся инициатором совершения тяжкого преступления, постоянных источников дохода не имеет, злоупотребляет спиртным и характеризуется крайне отрицательно.

Апелляционная жалоба осталась без удовлетворения.