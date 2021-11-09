Томичка перевела аферистам 200 тысяч рублей, поверив в историю о кредите

Большинство россиян не знает, как уберечь данные своих банковских карт от мошенников, это результаты исследования, проведенного международной платежной системой Visa. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ОМВД по Октябрьскому району Томска поступило заявление от местной жительницы о хищении крупной суммы денег, томичка перевела аферистам около 200 тысяч рублей, - сообщили в полиции.

«На мобильный телефон томички 1980 года рождения позвонил мужчина, представившийся сотрудником одного из банков. Он заявил, что мошенники получили доступ к личной информации женщины и в данный момент пытаются перевести средства с ее счета», - говорится в сообщении УМВД по Томской области.

Жительница Томска оборвала разговор и обратилась на горячую линию банка, клиентом которого она является. В банке томичке заявили, что ее счетам ничего не угрожает.

К сожалению, на этом история не закончилась. Позже горожанке позвонил мужчина, который представился сотрудником полиции, он заявил, что с ней на связь выходили мошенники и в данный момент они пытаются оформить на женщину потребительский кредит, необходимо срочно оформить кредит на ту же сумму, а полученные деньги перевести на безопасный счет, который продиктует звонивший.

Выполнив инструкции афериста, томичка перевела на счета мошенников порядка 200 000 рублей.

В полиции подчеркивают - любой звонок от имени кредитной организации сам по себе должен насторожить человека.

"Банк не звонит клиентам и никого не просит ничего установить, никогда не просит продиктовать номер карточки", – подчеркнули в правоохранительных органах региона.