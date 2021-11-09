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Происшествия9 ноября 2021 8:49

Томичка перевела аферистам 200 тысяч рублей, поверив в историю о кредите

Мошенники сначала представились сотрудниками банка, а затем полицейскими
Елена Андреева
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Большинство россиян не знает, как уберечь данные своих банковских карт от мошенников, это результаты исследования, проведенного международной платежной системой Visa.

Большинство россиян не знает, как уберечь данные своих банковских карт от мошенников, это результаты исследования, проведенного международной платежной системой Visa.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ОМВД по Октябрьскому району Томска поступило заявление от местной жительницы о хищении крупной суммы денег, томичка перевела аферистам около 200 тысяч рублей, - сообщили в полиции.

«На мобильный телефон томички 1980 года рождения позвонил мужчина, представившийся сотрудником одного из банков. Он заявил, что мошенники получили доступ к личной информации женщины и в данный момент пытаются перевести средства с ее счета», - говорится в сообщении УМВД по Томской области.

Жительница Томска оборвала разговор и обратилась на горячую линию банка, клиентом которого она является. В банке томичке заявили, что ее счетам ничего не угрожает.

К сожалению, на этом история не закончилась. Позже горожанке позвонил мужчина, который представился сотрудником полиции, он заявил, что с ней на связь выходили мошенники и в данный момент они пытаются оформить на женщину потребительский кредит, необходимо срочно оформить кредит на ту же сумму, а полученные деньги перевести на безопасный счет, который продиктует звонивший.

Выполнив инструкции афериста, томичка перевела на счета мошенников порядка 200 000 рублей.

В полиции подчеркивают - любой звонок от имени кредитной организации сам по себе должен насторожить человека.

"Банк не звонит клиентам и никого не просит ничего установить, никогда не просит продиктовать номер карточки", – подчеркнули в правоохранительных органах региона.