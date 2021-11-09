Прививку от коронавируса теперь можно поставить в поликлинике на улице Репина в Томске

Поставить прививку в новом пункте вакцинации, на улице Репина, можно с понедельника по пятницу с 8 до 20 часов. Обязательна предварительная запись по телефону - 73-62-20. Фото: Иван Макеев

Новый пункт вакцинации открыт в Томске, располагается он в поликлиническом отделении медико-санитарной части №2 на улице Репина, 12, сообщили в областном департаменте здравоохранения.

- В связи с увеличением количества желающих пройти вакцинацию, а также по просьбам жителей микрорайона Спичфабрики мы приняли решение открыть дополнительный прививочный пункт в этом районе, – уточнила начальник отдела медицинской профилактики департамента Римма Волошина.

В Томске сейчас работают восемь мобильных пунктов вакцинации: в ТЦ «Лето» (ул. Нахимова, 8, стр. 13), в областной библиотеке им. А.С. Пушкина (ул. К. Маркса, 12), в отделениях МФЦ «Мои документы» (пр. Фрунзе, 103д и ул. Пушкина, 63/5), на базе общеврачебной практики МСЧ «Строитель» (пр. Фрунзе,116), на базе лечебно-диагностического центра МИБС (ул. Мичурина, 105), а также в МСЧ №2 (Иркутский тракт, 156 и ул. Репина, 12).

Поставить прививку также можно в поликлиниках по месту прикрепления.

Мы рассказывали, что губернатор Томской области Жвачкин поддержал идею увеличить число пунктов вакцинации.

Напомним также, почти 27 тысяч томичей поставили прививки от COVID-19 за нерабочую неделю.