Росгвардия задержала томича, который попытался ограбить местный магазин

Работница торговой организации дала отпор налетчику, после чего злоумышленник скрылся в неизвестном направлении. Фото: Росгвардия Томской области

В Томске Росгвардия задержала местного 38-летнего жителя, который попытался ограбить магазин, расположенный на Иркутском тракте. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Находясь на маршруте патрулирования, группа задержания вневедомственной охраны получила информацию от правоохранителей, что злоумышленник пытался ограбить магазин, расположенный на Иркутском тракте г. Томска», - говорится в сообщении.

Позже в пресс-службе рассказали, что по предварительной информации, неизвестный перепрыгнул через прилавок и потребовал у продавца магазина деньги из кассы. Работница торговой организации дала отпор налетчику, после чего злоумышленник скрылся в неизвестном направлении.

В ходе осмотра территорий ближайших домов сотрудниками Росгвардии был замечен мужчина, внешний вид и приметы которого подходили под описание ориентировки подозреваемого. При виде патрульного автомобиля неизвестный гражданин попытался скрыться, но был задержан.

На данный момент мужчина передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Напомним, что мы также рассказывали о том, как вооруженный томич ворвался в местный магазин и угрожал продавщице пистолетом.