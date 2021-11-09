В Томске досняли веб-сериал "Соцсети" с известными актерами

Сейчас команда начинает подготовку к монтажу. Фото: предоставлено съемочной группой

В Томске завершили съемки веб-сериала "Соцсети" с известными актерами, об этом рассказали в томском продюсерском объединении "CAST production".

Отмечается, что для съемок сериала был проведен масштабный кастинг среди горожан, а также велись происки актеров в театрах Томской области.

Как рассказал один из продюсеров проекта Артем Сагеев, задача поиска актеров в регионе достаточно сложная, но абсолютно выполнимая.

- Нужно настроиться на поиск не универсальных актеров, а скорее определенных типажей, которые могут найтись где угодно. То есть вопреки всеобщему заблуждению актеров нужно искать не только в театрах, их можно встретить даже на улице, в магазине, кафе и маршрутке. Среди знакомых, друзей и родных. Главное, чтобы было попадание в типаж. В кино может играть кто угодно, независимо от актерского образования, - заявил Артем Сагеев.

Также еще один продюсер проекта Дмитрия Моторина поделился тем, что для реализации проекта на необходимом техническом уровне пришлось привлекать оборудование комбинированно из разных городов - Томск, Новосибирск и Москва.

Уточняется, что съемочный этап продлился почти 3 месяца. Сейчас команда начинает подготовку к монтажу.

- Спасибо всем партнерам, поддержавших этот беспрецедентный проект для Томска. Релиз планируем в первой половине 2022 года, - рассказала съемочная группа.

Также раскрывается один факт, что героем финальной третьей серии стал популярный актер Кирилл Кяро, известный по таким телесериалам как "Нюхач", "Эпидемия", "Измены". Наконуне, Кирилл Кяро прилетел в Томск для съемки серии под названием "Объятые одиночеством'.

Напомним, веб-сериал "Соцсети" стал возможен благодаря победе продюсерского объединения CAST production в грантовом конкурсе Росмолодежи и при поддержке привлекаемых партнеров. Проект состоит из 3 серий, рассказывающих об отношениях между современными людьми под влиянием цифровых технологий. В сериях играют главные роли известные актеры Любовь Аксенова , Алексей Гоман, Кирилл Кяро, Сергей Походаев, а также томские театральные актеры, актеры-любители, известные общественные деятели города.