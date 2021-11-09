В деревне Лязгино в Томском районе пожарные спасли 38 лошадей и 6 коров

В результате пожара частично обгорела деревянная обрешетка крыши здания, обгорело потолочное перекрытие в бытовом помещении. Фото: МЧС России по Томской области

В понедельник, 8 ноября, в Томской области в деревне Лязгино сотрудники МЧС спасли из пожара 38 лошадей и 6 коров. Начало гореть бытовое помещение внутри здания, сообщает пресс-служба ГУ МСЧ России по Томской области.

«8 ноября в 22:08 в пожарно-спасательную службу МЧС России поступило сообщение о пожаре в кирпичном здании на территории личного подсобного хозяйства в д. Лязгино», - говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что на момент прибытия первого подразделения горело бытовое помещение внутри здания. Личным составом пожарно-спасательных подразделений было спасено 38 лошадей, 6 коров.

В ведомстве уточняется, что в результате пожара частично обгорела деревянная обрешетка крыши здания, обгорело потолочное перекрытие в бытовом помещении.

Пожар был локализован в 22:50, ликвидирован в 23:31. Общая площадь пожара 70 кв.м. Причина пожара устанавливается. В тушении были задействованы 24 человека и шесть единиц техники.