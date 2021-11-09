В Томской области за нерабочую неделю прошло более 500 антиковидных рейдов

За неделю 140 рейдов прошли в маршрутном транспорте, около 400 — в кафе. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Томской области за первую нерабочую неделю прошло более 500 антиковидных рейдов. В них выявлено 49 нарушений оборота алкогольной продукции, соблюдения масочного режима и времени работы. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

«За неделю 140 рейдов прошли в маршрутном транспорте, около 400 — в кафе, магазинах и торговых центрах. В Томске за нахождения в общественных местах без защитных масок административные протоколы получили посетители торговых центров «Изумрудный город», «Стройпарк», «Мегаполис» и «Смайл City». Проверки проходят и в других муниципалитетах», - говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что в 10 заведениях общепита, 10 барах и двух кальянных выявлено 49 нарушений оборота алкогольной продукции, соблюдения масочного режима и времени работы. 45 из 49-ти нарушений сотрудники полиции выявили в Томске, еще по два — в Стрежевом и Колпашеве.

Добавим, что также ранее мы писали о том, как губернатор Томской области Жвачкин на совещании поручил усилить проверки соблюдения ограничений.