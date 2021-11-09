Томские ученые из ТГУ создали систему для более точного и быстрого прогнозирования погоды

Модель уже показала хорошие численные результаты для города. Фото: 2ГИС

В Томске в ТГУ ученые создали систему для более точного и быстрого прогнозирования погоды. Модель уже показала хорошие численные результаты для города и в следующем году пройдет апробацию в Красноярске, сообщает пресс-служба университета.

«На X Сибирской конференции по параллельным и высокопроизводительным вычислениям (SibHPC'21) ученые Томского государственного университета представили собственную математическую модель прогнозирования погоды. Она показала хорошие численные результаты для Томска и в следующем году пройдет апробацию в Красноярске», - говорится в сообщении.

В пресс-службе вуза рассказали, что разработчики поясняют, что в настоящее время работают над тем, чтобы получение численных характеристик прогноза погоды – температуры и качества воздуха, скорости ветра и других – при хорошей достоверности занимало как можно меньше времени.

Ассистент кафедры вычислительной математики и компьютерного моделирования, младший научный сотрудник Регионального научно-образовательного математического центра, один из организаторов конференции Дмитрий Лещинский заявил, что - это модель c горизонтальным разрешением один километр, она хорошо работает на территориях, окружающих город.

- Мы тестируем и улучшаем эту модель, используя данные ЦКП «Атмосфера», он находится в Академгородке. По точности прогноза наша модель показывает хорошие результаты, остается ускорить ее расчеты с использованием суперкомпьютера ТГУ Cyberia, - рассказал один из организаторов конференции.

Дмитрий Лещинский также отметил, что модель можно применять и для частного пользования, и для государственных компаний. Так, в следующем году она будет применяться для оценки качества атмосферного воздуха в Красноярске в рамках большого проекта СО РАН.

Добавляется, что X Сибирская конференция по параллельным и высокопроизводительным вычислениям (SibHPC'21) прошла в ТГУ в октябре и была посвящена 100-летию со дня рождения выпускника физико-математического факультета ТГУ, академика Николая Яненко. Ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска, Кемерова, Томска рассказывали о своих прикладных наработках, касающихся улучшения качества жизни человека. Кроме российских математиков, в конференции участвовал представитель Университета Копенгагена (Дания) Роман Нутерман.