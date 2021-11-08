В Томске школы вернутся к обычному формату работы 15 ноября

В Томской области власть надеется на спад заражений новым коронавирусом в школах... Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Каникулы в томских школах и учреждениях дополнительного образования, как было решено властью области, завершатся в середине ноября. Вторая четверть в этих организациях стартует в традиционном – очном формате работы при соблюдении привычных санитарных правил и «антикоронавирусных» ограничений. Об этом сказано в распоряжении департамента общего образования региона.

Заметим, что школьные каникулы стали больше на 7 дней из-за роста заражений СOVID-19, решение продлить их было принято на уровне губернатора. Детсады на этой неделе еще продолжат работу в режиме дежурных групп, что мало радует родителей малышей.

Кроме того, некоторые учреждения допобразования проводят занятия в онлайн-формате.