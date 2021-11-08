Вооруженный томич ворвался в местный магазин и угрожал продавщице пистолетом

В Томске местный 30-летний житель ворвался в магазин с пистолетом и стал требовать деньги из кассы. Женщина спугнула грабителя, нажав тревожную кнопку, сообщает пресс-служба областного УМВД.

«Подозреваемый зашёл в торговую организацию и под угрозой применения предмета, похожего на пистолет, потребовал продавцов передать ему денежные средства. Не растерявшись, сотрудники магазина воспользовались тревожной кнопкой, после чего злоумышленник спешно покинул место происшествия, так и не получив требуемого», - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что злоумышленника удалось задержать. Им оказался томич 1991 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности.

Отмечается, что в ходе следственных действий был изъят и направлен для проведения экспертизы похожий на пистолет предмет, принадлежащий мужчине. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Ему грозит до 10 лет тюрьмы.