В Томске второй корпус детского сада №40 открыт после капитального ремонта крыши

Ремонтировать кровлю в садике начали в июне 2021 года. Фото: Пресс-служба мэрии Томска

Во втором корпусе детского сада №40 завершились работы по капитальному ремонту крыши. Томское дошкольное учреждение работает в режиме дежурных групп и принимает детей по запросу родителей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Томска.

«По информации департамента образования администрации Томска, сегодня утром второй корпус детского сада №40 принял детей после капитального ремонта кровли. Учреждение работает в режиме дежурных групп и принимает детей по запросу родителей, работающих в учреждениях жизнеобеспечения города», - говорится в сообщении.

В мэрии Томска напомнили, что ремонтировать кровлю в садике начали в июне 2021 года. С 27 сентября работы на объекте были приостановлены из-за отсутствия материалов. Подрядной организации начислили штрафы за каждый день прострочки. В октябре поставки материалов возобновились, и работы шли в ускоренном темпе.

Также в городской администрации рассказали, что в настоящее время подрядчик доделал кровлю, установил решётки на слуховые окна, утеплил вентиляционную шахту, демонтировал старую водосточную трубу, сделал ходовые мостики.

Добавим, что прием детей во время ремонтных работ был организован на базе других корпусов детского сада.