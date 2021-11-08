В Томской области зарегистрировано +271 новых случаев заражения

За последние сутки в стране выявлено 39 400 заболевших новой коронавирусной инфекцией. Фото: Олег УКЛАДОВ

В понедельник, 8 ноября 2021 года, в Томской области выявлено 271 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 49 975 подтвержденный случай.

По данным оперштаба, 53 жителей Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 38 708 человек.

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 1,07. В коечном фонде свободно 18,3% мест.

За последние сутки в стране выявлено 39 400 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 1 190 пациентов скончались, 25 582 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 8 834 495 человек, 248 004 скончались, 7 587 560 выздоровели.

Добавим, что ранее мы сообщали, как в Томске из-за «обнуления» QR-кодов в пунктах вакцинации образовались огромные очереди.