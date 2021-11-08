В Томске из-за «обнуления» QR-кодов в пунктах вакцинации образовались огромные очереди

Очередь в пункт вакцинации в ТЦ "Лето". Фото: Архив "КП"

В понедельник, 8 ноября, томичи, как и другие жители РФ обнаружили «обнуление» своих сертификатов о вакцинации от COVID-19. Многие подумали, что причиной этому стал вступивший в силу приказ Минздрава РФ, но на самом деле на портале «Госуслуги» произошел сбой.

- Официально никакого документа об изменении сроков действия кодов не было. Скорее всего, это сбой системы «Госуслуг». Тем, кто столкнулся с «обнулением», советуют позвонить в службу поддержки портала или оставить жалобу онлайн, - прокомментировал федеральный оперативный штаб, который назвал «обнуление» QR-кодов сбоем программы.

Корреспондент «КП-Томск» побывал в одном из пунктов вакцинации Томска, где обнаружил длинные очереди на ревакцинацию. Большинство томичей приехали ставить повторные прививки, как раз из-за сбоя в программе.

- Здесь два пункта вакцинации и везде длинные очереди. Говорят, что в больницах еще хуже и все это из-за "аннулирования", - передает наш корреспондент с ТЦ, где расположены точки вакцинации.

В очереди также своей ситуацией поделилась женщина, рассказав, что заметила «обнуление» своего QR-кода, когда привела ребенка в бассейн и ее не пустили, потому что сертификат был просрочен.

Ситуацию уже прокомментировали в пресс-службе Минцифры.

«Срок действия QR-кодов остается прежним. Сертификаты, которые получают россияне на портале «Госуслуг» после вакцинирования от COVID, действительны в течение всего срока. Некоторые пользователи портала Госуслуг утром 8 ноября 2021 года заметили, что срок действия QR-кодов изменился с 12 на 6 месяцев. Это произошло в связи с техническими работами, которые проводились на портале Госуслуг», - говорится в сообщении.

Добавим, что сейчас портал работает в штатном режиме и QR-коды постепенно восстанавливаются.