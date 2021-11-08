Томский симфонический оркестр отметит юбилейный год гастролями в Москве и Санкт-Петербурге

В понедельник, 8 ноября, оркестр уже вылетел в Москву. Фото: Игорь Волк

Юбилейный год для Томского академического симфонического оркестра будет отмечен гастролями в Москве и Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба областной филармонии.

«Самому большому творческому коллективу Томской филармонии предстоит дать два концерта в столице – в Концертном зале им. С. В. Рахманинова Филармонии-2 и в Концертном зале «Зарядье»», - говорится в сообщении.

Уточняется, что в понедельник, 8 ноября, оркестр уже вылетел в Москву.

В филармонии рассказали, что 9 ноября вместе с Денисом Мацуевым в Концертном зале им. С. В. Рахманинова Московской филармонии оркестр под управлением художественного руководителям и главного дирижера Михаила Грановского исполнит Третий концерт С. Рахманинова.

Отмечается, что 10 ноября в этой же программе, которая прозвучит в «Зарядье» солировать будет Андрей Гугнин. В программу также включены «Половецкие пляски» А. Бородина и симфоническая сюита «Шахеразада» Н. Римского-Корсакова.

Уже на следующий день, 11 ноября, эту же программу Томский симфонический оркестр исполнит в Санкт-Петербурге. Коллектив будет играть на сцене Концертного зала Мариинского театра.

Добавим, что гастроли, приуроченные к 75-летию со дня рождения оркестра и Томской филармонии, проходят при поддержке администрации Томской области.