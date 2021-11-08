Томские подводники кубка мира по плаванию в ластах завоевали 10 золотых медалей

Томичи привезли 15 наград из которых 10 – это золото. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В Египте завершился финал кубка мира по плаванию в ластах, откуда томские спортсмены привезли 10 золотых медалей. В общей сумме подводники завоевали 15 наград, сообщает пресс-служба областной администрации.

«В египетском Шарм-эль-Шейхе завершился финал кубка мира по плаванию в ластах, в котором приняли участие 400 подводников из 18 стран. Команду «Tomsk Region» представляли 13 спортсменов, большинство которых только начинают свою международную спортивную карьеру», - говорится в сообщении.

В администрации рассказали, что томичи привезли 15 наград из которых 10 – это золото.

Отмечается, что 16-летняя мастер спорта Диана Слисева взяла «золото» во взрослой эстафете 4-х 100 м плавание в ластах. Также заслуженный мастер спорта Алена Паршина кроме победы в эстафете вновь оказалась на высоте в дисциплинах «ныряние в ластах в длину, 50 м», «подводное плавание, 100 м», а также стала третьей в плавании в ластах на 50 м. Золотую эстафетную медаль у женщин также завоевали Александра Скурлатова и Мария Надеина.

Добавляется, что помимо Дианы Слисевой в юниорской возрастной категории уверенно выступил Иван Горелов, ставший первым в нырянии в ластах и в подводном плавании на 100 м. Также на его счету два «серебра» — в плавании в ластах на 100 м и в эстафете 4 х 100м. Эстафетное «серебро» в активе и у Ярослава Барсукова, Данилы Будько, Сергея Неберы. Данила также стал бронзовым призером в дисциплине «плавание в ластах, 200 м», а Сергей — серебряным призером в дисциплине «плавание в ластах, 800 м».

В администрации также отметили, что делегацию в Африке возглавляла президент Федерации подводного спорта Томской области Наталья Гречихина. Накануне соревнований она приняла участие в генеральной ассамблее Всемирной Конфедерации подводной деятельности (СМAS), в ходе которой россиянка Анна Аржанова была переизбрана президентом на очередной срок.