В Томске водитель психбольницы выиграл 100 тыс. рублей за прохождение вакцинации от COVID-19

От коронавируса Александр вместе с семьей привился в марте, а недавно прошел повторную вакцинацию. Фото: Облздрав.

В Томске местный 53-летний житель Александр Колесников выиграл 100 тыс. рублей за прохождение вакцинации от COVID-19. Об этом сообщил облздрав в своем telegram-канале.

«53-летний Александр Колесников стал одним из победителей государственной лотереи для привившихся от коронавируса, учрежденной правительством Российской Федерации», - говорится в сообщении.

В облздраве рассказали, что Александр более 30 лет работает водителем в Томской клинической психиатрической больнице. О выигрыше ему сообщил руководитель.

- Сначала я удивился, даже подумал, что меня разыгрывают, а потом очень обрадовался, - поделился своими эмоциями Александр.

Победитель также рассказал, что на выигрыш он купил телевизор, чтобы порадовать семью.

Добавим, что от коронавируса Александр вместе с семьей привился в марте, а недавно прошел повторную вакцинацию.