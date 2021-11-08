В Томске спасатели сняли кольцо от спиннера с пальца 8-месячного ребенка

Сейчас ребенку ничего не угрожает, процедура спасения малыша прошла без осложнений. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Томские спасатели распилили металлическое кольцо от игрушки спиннер на пальце 8-месячного ребенка. Информация об этом появилась в инстаграме ПСС по Томской области.

«В воскресенье, 7 ноября, в 22.24 оперативному дежурному Томской области поисково-спасательной службы поступило сообщение о том, что ребенок восьми месяцев надел на палец металлическую гайку», - говорится в сообщении.

Спасатели рассказали, что, прибыв на место, они обнаружили, что на пальце ребенка надето металлическое кольцо от игрушки спиннер. Снять металлическую гайку удалось электрической дрелью.

Сейчас ребенку ничего не угрожает, процедура спасения малыша прошла без осложнений.