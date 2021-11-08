В Томске появилась вакансия контролера QR-кодов

Контролеру предстоит не просто проверять QR-код на входе, нужно уметь отличать поддельные документы от настоящих. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новые ковидные ограничения вступили в силу в Томской области. Как известно, с 8 ноября 2021 года для посещения кафе, ресторанов, фитнес-клубов, парикмахерских и торгово-развлекательных центров необходимы QR-коды.

В связи с новыми правилами на Зарплате.ру появилась необычная вакансия. Для проверки QR-кодов на входе в один из торговых центров Томска требуется контролер.

«Соискателю предлагается: зарплата 15 000-17 000 рублей, режим работы 2/2, 12-часовая смена. Контролеру предстоит проверять QR-код на входе в ТЦ, необходимо уметь распознавать QR-коды, опыт работы не требуется», - говорится в сообщении платформы по поиску работы.

По данным Зарплаты.ру, подобные новые вакансии контролеров QR-кодов появились также в Омске и в Челябинске.

Ранее специалисты компании Group-IB сообщили, что за последнее время в России в 20 раз выросло количество поддельных QR-кодов.

Напомним, губернатор Сергей Жвачкин продлил нерабочие дни в Томской области до 15 ноября, а затем поручил усилить контроль за соблюдением режима «коронавирусных» ограничений в нерабочие дни.