Томич взял в аренду игровую консоль и отнес ее в комиссионный магазин

Томич взял консоль в аренду, а затем продал ее. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томске сотрудники полиции задержали подозреваемого в мошенничестве при аренде игровой консоли, возбуждено уголовное дело, сообщили в правоохранительных органах.

«В дежурную часть ОМВД России по Октябрьскому району города Томска поступило заявление от представителя организации по ремонту и аренде цифровой и бытовой техники о хищении дорогостоящей игровой приставки», - говорится в сообщении пресс-службы УМВД по Томской области.

Был задержан подозреваемый – ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности 33-летний томич.

По предварительным данным, мужчина взял в аренду на три дня игровую приставку. Когда срок аренды истек, возвращать консоль арендодателю житель Томска не стал, он продал электронное устройство в один из комиссионных магазинов областного центра. Причиненный ущерб составил 48 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», уточнили в полиции.