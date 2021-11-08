Ряд домов на улицах Пушкина и Учебной 8 ноября останутся без света

В домах на улице Учебной света не будет с 9.00 до 12.00, на Пушкина и Льва Толстого с 9.00 до 17.00. Фото: Евгения ГУСЕВА

Плановое отключение электричества 8 ноября затронет около 100 домов в Томске, сообщает компания «Горсети».

«С 09:00 до 11:00 света не будет на ул. Энергетическая 2-б,3,3-а,4 стр.1,4-6,6-а,10,10/1; с 09:00 до 12:00 на ул. Котовского 6-14,13, ул. Осипенко Полины 8,16,23, ул. Учебная 43-47,47-а,47/1,49-51,49/1», - говорится в сообщении компании.

Полный список адресов, попадающих под отключение, можно увидеть на сайте «Горсетей».