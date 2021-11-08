В Томской области 8 ноября ожидается мокрый снег и плюсовая температура воздуха

По данным метеорологов, тепло в Томске будет всю неделю, существенных минусовых температур не ожидается. Фото: Иван Макеев

Облачная погода с прояснениями ожидается в Томской области 8 ноября, возможны осадки, сообщает Томский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Местами небольшие, по северу области умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, днем с дождем, в отдельных районах гололедные явления», - говорится в сообщении.

Ветер юго-западный 6-11 м/с, местами порывы 15-19 м/с.

Температура ночью 0…-5°С. Температура днем -2…+3°С.

На дорогах местами гололедица.