На трассе Томск-Мариинск в ДТП пострадал 10-летний ребенок и двое взрослых

Это итог аварии на трассе Томск-Мариинск, где пострадал 10-летний ребенок, который ехал на пассажирском месте в одной из машин. Фото: Томская ПСС.

На трассе Томск-Мариинск утром в воскресенье произошла авария, в которой пострадали 10-летний ребенок и двое взрослых, сообщили в региональной поисково-спасательной службе (ПСС).

- В воскресенье, 7 ноября, в 11.10 оперативному дежурному Томской областной поисково-спасательной службы поступило сообщение о том, что на 40 километре трассы Томск-Мариинск произошло столкновение двух легковых автомобилей, - пояснили спасатели. - Прибывшая на место дежурная бригада ПСС обнаружили, что у водителя одного из автомобилей зажаты ноги, на пассажирским сиденье был несовершеннолетний ребёнок 10 лет, предположительно, с травмой ноги, у водителя второго автомобиля, предположительно, травма грудной клетки.

В ведомстве уточнили: с помощью гидравлического аварийно - спасательного инструмента удалось открыть задние двери для деблокировки водителя, которого затем уложили на носилки и вместе с несовершеннолетним ребенком доставили до машины скорой медицинской помощи. Также было проведено отключение АКБ.

Добавим, о состоянии пострадавших в ДТП на данный момент не сообщается.