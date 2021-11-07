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Происшествия7 ноября 2021 8:52

Томич приговорен к условному сроку и большому штрафу за хранение и продажу найденного в лесу ружья

Горожанин сбыл орудие охоты, уезжая из села в областной центр
Валерия Золотухина
Валерия Золотухина
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Разрешения на приобретение оружия и боеприпасов к нему у осужденного не имелось. В мае 2021 года, в связи с переездом на постоянное место жительства в Томск, мужчина продал ружье.

Разрешения на приобретение оружия и боеприпасов к нему у осужденного не имелось. В мае 2021 года, в связи с переездом на постоянное место жительства в Томск, мужчина продал ружье.

Фото: архив "КП"

Тегульдетский районный суд признал 39-летнего жителя Томска виновным в незаконном хранении и сбыте огнестрельного оружия, он понесет наказание, сообщили в прокуратуре региона.

- Осенью 2018 года мужчина нашел в лесу мешок с гладкоствольным ружьем, порохом и приспособлениями для снаряжения патронов, который перенес домой, где незаконно хранил. Тогда же, будучи дома, он самостоятельно снарядил девять патронов 16 калибра, пригодных к производству выстрела во время охоты. Разрешения на приобретение оружия и боеприпасов к нему у мужчины не имелось. В мае 2021 года, в связи с переездом на постоянное место жительства в Томск, мужчина продал ружье родственнику своей сожительницы, подарив ему оставшийся порох, -пояснили в ведомстве.

Сотрудники облпрокуратуры уточнили: суд приговорил виновного к 3 годам 2 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, со штрафом в размере 102 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.