Томич приговорен к условному сроку и большому штрафу за хранение и продажу найденного в лесу ружья

Разрешения на приобретение оружия и боеприпасов к нему у осужденного не имелось. В мае 2021 года, в связи с переездом на постоянное место жительства в Томск, мужчина продал ружье. Фото: архив "КП"

Тегульдетский районный суд признал 39-летнего жителя Томска виновным в незаконном хранении и сбыте огнестрельного оружия, он понесет наказание, сообщили в прокуратуре региона.

- Осенью 2018 года мужчина нашел в лесу мешок с гладкоствольным ружьем, порохом и приспособлениями для снаряжения патронов, который перенес домой, где незаконно хранил. Тогда же, будучи дома, он самостоятельно снарядил девять патронов 16 калибра, пригодных к производству выстрела во время охоты. Разрешения на приобретение оружия и боеприпасов к нему у мужчины не имелось. В мае 2021 года, в связи с переездом на постоянное место жительства в Томск, мужчина продал ружье родственнику своей сожительницы, подарив ему оставшийся порох, -пояснили в ведомстве.

Сотрудники облпрокуратуры уточнили: суд приговорил виновного к 3 годам 2 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, со штрафом в размере 102 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.