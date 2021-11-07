Родители пациентов детской «инфекционки» Томска: «В больнице чуть теплые батареи и щели в окнах»

В социальных сетях родители маленьких пациентов жалуются на холод в детской инфекционной больнице им. Г.Е. Сибирцева: в палатах чуть теплые батареи и щели в окнах. Но больница инфекционная, и домой детей не отпускают. Фото: Ксения Высотина

В социальных сетях родители маленьких пациентов жалуются на холод в детской инфекционной больнице им. Г.Е. Сибирцева: в палатах чуть теплые батареи и щели в окнах. Но так как больница инфекционная, домой детей не отпускают. Об этом сообщил Центр управления регионом (ЦУР) в своем телеграм-канале.

Не бывает дыма без огня. Если есть тревожный сигнал, значит, что-то происходит не так. Комментируя ситуацию, Семен Сурков, главный врач детской инфекционной больницы, сказал следующее:

- Медперсонал дополнительно провел проверку температурного режима в боксах больницы. Температура в боксах сохраняется на уровне нормы: +23, +25 градусов. Перед зимой были проведены все возможные мероприятия по утеплению

Главврач подчеркнул: по просьбе мамы 11-летнего пациента он распорядился выдать дополнительные приборы отопления и проводить мониторинг температурного режима на постоянной основе.

Кроме того, отметили в томском ЦУРе, прорабатывается техническая возможность увеличения температуры теплоносителя в случае похолодания. Такой запрос направлен в «ТомскРТС».

Добавим, со слов замначальника облздрава Александра Таранова, капитальный ремонт больницы включен в бюджетную заявку на 2023-24 год.