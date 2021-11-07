Погода в Томске и области 7 ноября 2021 года – снег с дождем и плюсовая температура

Сейчас за окном -2, идет мокрый снег. По данным Яндекс Пробки, дороги свободны. Проведите это воскресенье с удовольствием и пользой. Всем здоровья и хорошего выходного дня! Фото: Валерия Золотухина.

В воскресенье, 7 ноября, в областном центре ожидается облачная погода с прояснениями. Выпадут небольшие осадки в виде мокрого снега. Местами будут наблюдаться гололедные явления. Ветер юго-западный 5-10 м/с, порывы до 15 м/с. Температура от 0 до +2°С.

На территории Томской области также будет облачно с прояснениями. Небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега, в отдельных районах гололедные явления. Ветер юго-западный 5-10 м/с, порывы 15-17 м/с. Температура днем -1, +4°С. На дорогах местами гололедица.