Осужденный томский инвалид попросил омбудсмена по правам человека восстановить выплату им алиментов

Во время приемов по личным вопросам томскому омбудсмену по правам человека Елене Карташовой поступает немало вопросов и просьб от осужденных. Фото: аппарат уполномоченного по правам человека.

К томскому омбудсмену Елене Карташовой во время личного приема за помощью обратился осужденный Н. и попросил помочь ему «найтись» для службы судебных приставов, сообщили в аппарате уполномоченного.

- Мужчина рассказал, что является инвалидом 3 группы, получает пенсию, имеет несовершеннолетнего ребенка, который проживает с матерью. Отец ранее платил алименты на ребенка, но сейчас, когда он находится в колонии, алименты с него не удерживают, по какой причине - неизвестно. Меж тем, Н., по его словам, хочется участвовать в содержании своего ребенка даже в условиях изоляции от общества, - отметили помощники омбудсмена по правам человека.

Сотрудники аппарата уполномоченного уточнили: было принято решение поддержать Н. Далее на имя руководителя управления ФССП по Томской области было направлено письмо с информацией о месте нахождения человека и просьбой дать ему возможность выплачивать алименты.

- Недавно был получен ответ от судебных приставов-исполнителей, согласно которому права ребенка на получение содержания от родителя восстановлены. Из пенсии Н. в установленном порядке сейчас удерживаются денежные средстве в качестве алиментов, - добавила региональный омбудсмен Елена Карташова. – Могу сказать, что такие обращения поступают к нам достаточно редко, но запоминаются надолго.