«Томь» сыграет дома с воронежским «Факелом» в отсутствие зрителей

Из-за усиления антиковидных мер в Томской области, матч «Томь» - «Факел» пройдет без зрителей. Фото: Ксения Высотина

Футбольный клуб «Томь» в субботу, 6 ноября, проведет матч с воронежской командой «Факел» в рамках 21 тура «Олимп-ФНЛ», сообщила пресс-служба томского клуба.

- Из-за усиления антиковидных мер в Томской области, матч «Томь» - «Факел» пройдет без зрителей. Игра состоится в 15 часов на стадионе «Труд», - уточнили в клубе.

Напомним, по итогам двадцати туров сезона 2021/22 национальной футбольной лиги, на счету томичей девять проигранных матчей, семь выигрышей, четыре ничьи. Клуб «Томь» с 25 очками занимает 12-ю строку турнирной таблицы чемпионата. Команда «Факел» - на третьем месте с 39 очками.

Прогнозы болельщиков неоднозначны, многие уверены в победе воронежцев как фаворитов ФНЛ. Тем не менее, хочется пожелать нашим игрокам удачи в сегодняшнем поединке.