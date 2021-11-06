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Происшествия6 ноября 2021 7:22

Томичку поймали с поличным за подпольную продажу алкоголя (видео)

Ранее торговка спиртом была оштрафована на 100 тыс. рублей
Валерия Золотухина
Валерия Золотухина
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За торговлю спиртом "из-под полы" жительница Томска сначала была неоднократно штрафована, теперь против нее возбуждено дело по статье УК РФ.

За торговлю спиртом "из-под полы" жительница Томска сначала была неоднократно штрафована, теперь против нее возбуждено дело по статье УК РФ.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Участковые полиции ОМВД России по Советскому району Томска в августе этого года задержали томичку, задокументировав факт незаконной розничной продажи алкоголя, сообщили в субботу, 6 ноября, в региональном УМВД России.

- По предварительным данным, женщина 1958 года рождения, не имея лицензии, продавала алкогольные напитки в доме по ул. Петропавловской в Томске, - пояснили в пресс-службе управления. -

Дознаватели установили, что ранее она уже неоднократно привлекалась к административной ответственности за аналогичное нарушение: судом ей были назначены административные штрафы в общей сумме более 100 тыс. рублей.

В ведомстве уточнили, что теперь против пойманной за руку нарушительницы закона возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 171.4 УК РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции». Санкции по статье - штраф в размере от 50 до 80 тыс. рублей, или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период от трех до шести месяцев, либо исправительными работами на срок до одного года.