Погода в Томске и области 6 ноября 2021 – небольшой «минус», мокрый снег с дождем

За окном сейчас -3, пасмурно. Днем синоптики обещают осадки. Будет теплый ноябрьский день, который можно провести с удовольствием и пользой. Всем хорошей субботы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По сведениям региональной гидрометслужбы, в субботу, 6 ноября, в областном центре будет облачно с прояснениями. Небольшие осадки в виде снега с дождем, местами гололедные явления. Ветер юго-западный 5-10 м/с, порывы до 15 м/с. Температура днем 0, -2°С. На дорогах местами гололедица.

На территории Томской области также ожидается облачная погода с прояснениями. Небольшие осадки в виде снега, мокрого снега с дождем, в отдельных районах гололедные явления. Ветер юго-западный 5-10 м/с, порывы до 16 м/с. Температура днем -2, +3°С. На дорогах также местами гололедица.