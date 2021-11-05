Томск вошел в десятку в списке городов с плохими дорогами

Наиболее отрицательно оценили состояние дорожного хозяйства в Смоленске, Рязани, Владивостоке, Томске, Костроме, Брянске, Архангельске, Петрозаводске, Санкт-Петербурге и Ярославле. Фото: Ксения Высотина

В рейтинг городов с плохими дорогами попал Томск. Список составила компания "Ингосстрах", где оценивала качество дорог и работу дорожных служб.

««Ингосстрах» совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ представили новый выпуск рейтинга качества дорог и работы дорожных служб российских городов. Исследование проводилось в сентябре-октябре 2021 года в городах с населением более 250 тысяч человек», - говорится в сообщении.

В компании заявили, что наиболее отрицательно оценили состояние дорожного хозяйства в Смоленске, Рязани, Владивостоке, Томске, Костроме, Брянске, Архангельске, Петрозаводске, Санкт-Петербурге и Ярославле.

Также отмечается, что высокую оценку состоянию дорог и работе дорожного хозяйства в своих городах дали жители Грозного, Белгорода, Саранска, Якутска, Магнитогорска, Владикавказа, Набережных челнов, Калуги, Махачкалы и Нижневартовска.

Ранее «КП-Томск» писала, что в Томской области по губернаторской программе в этом году специалисты привели в порядок 85 км местных дорог.