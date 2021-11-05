Коронавирус унес жизни сразу у пятерых жителей Томской области

Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 601 человек. Фото: Ксения Высотина

5 ноября 2021 года стало известно о смерти еще пятерых жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 601 человек.

Также в Томской области выявлено 253 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, сейчас в регионе 49 161 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 47 житель Томской области выздоровел за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 38 560 человека.

Сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 21,6% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 1,04.

За последние сутки в стране выявлено 40 735 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 1 192 пациента скончались, 28 605 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 8 714 595 человек, 244 447 скончались, 7 505 971 выздоровели.

Напомним, что губернатор Сергей Жвачкин продлил нерабочие дни в Томской области до 15 ноября.