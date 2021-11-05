Томичка лишилась более одного миллиона рублей, поверив лжесотруднику банка

В «Лаборатории Касперского» рассказали, что злоумышленники обращаются к абонентам по имени и фамилии, используют юридические термины и предлагают записать данные фальшивого удостоверения сотрудника полиции. Фото: Анастасия Осипова

В полицию Томска поступило заявление от жительницы областного центра о хищении крупной суммы денег, сообщили в правоохранительных органах.

«Жительнице областного центра 1981 года рождения на мобильный телефон позвонил неизвестный, представился сотрудником банка, и сообщил, что от ее имени мошенники пытаются оформить кредит», - говорится в сообщении пресс – службы УМВД по омской области.

Аферист сумел убедить томичку в том, что женщине необходимо оформить кредит от своего имени, а деньги перевести на «безопасные счета».

40-летняя жительница Томска выполнила все указания и перевела на счета злоумышленников 1 150 000 рублей.

Осенью 2021 года в России по сравнению с прошлым годом в 10 раз увеличилось количество звонков от предполагаемых мошенников, которые представляются сотрудниками правоохранительных органов. Это данные исследования Kaspersky Who Calls.