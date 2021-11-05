В Томской области задержан мужчина, находившийся в розыске за неуплату алиментов

Злостный неплательщик алиментов был задержан росгвардейцами и передан сотрудникам полиции. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Стрежевом Томской области задержан 45-летний мужчина, находившийся в розыске за неоднократное уклонение от уплаты средств на содержание детей, сообщили в Росгвардии.

«Сотрудники Стрежевского отдела вневедомственной охраны задержали мужчину, который находился в розыске за преступление, предусмотренное ст. 157 УК РФ», - говорится в сообщении.

Экипаж вневедомственной охраны обратил внимание на случайного прохожего, подходящего под описание из ранее полученной ими ориентировки, уточнили в Рогвардии.

У задержанного проверили документы, и подозрения сотрудников подтвердились – мужчина был ранее судим и находится в розыске за уклонение от уплаты алиментов на несовершеннолетних детей.

Статья 157 УК РФ предусматривает ответственность за злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей.

В полиции отмечают, что данное преступление является самым распространенным среди посягательств на интересы несовершеннолетних. Кроме того, оно имеет устойчивую негативную динамику.