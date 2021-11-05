Реки Томской области начали покрываться льдом

Безопасным для нахождения человека считается лед, толщина которого не менее 7 см, для автомобиля – 30 см. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Активная фаза ледообразования происходит на реках Томской области Тым, Кеть, Васюган, сообщает региональное управление МЧС. В среднем течении Оби ниже села Каргасок наблюдаются первоначальные признаки ледообразования.

«В связи с прогнозируемыми погодными условиями произойдет активизация процесса ледообразования, что приведет к затруднению судоходства на реках в южной части области и установлению сплошного льда на реках севера области», - говорится в сообщении ведомства.

В МЧС отмечают, что опасные гидрологические явления не прогнозируются, но, вместе с тем, возможен рост происшествий на воде в связи с выходом людей на неокрепший лед.

Мэрия Томска напоминает горожанам: выходить на неокрепший лед – опасно.

Потенциально опасными считаются участки в зарослях камышей и кустарников, у берега, вблизи промышленных стоков, а также в местах впадения ручьев в реки.