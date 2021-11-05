Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество5 ноября 2021 5:01

Потепление до + 1 градуса ожидается в Томской области 5 ноября

Возможен снег и гололедица
Елена Андреева
КомментироватьОставить комментарий(0)
Синоптики предупреждают томичей о потеплении.

Синоптики предупреждают томичей о потеплении.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Переменная облачность с прояснениями ожидается в Томской области 5 ноября; местами возможен небольшой снег, сообщает Томский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Возможны гололедно-изморозевые явления. Ветер юго-западный 4-9 м/с, местами порывы днем до 16 м/с», - говорится в сообщении.

Температура ночью -6…-11°С, местами до -16°С. Температура днем -4…+1°С, а вот по юго-востоку области до -9°С.

На дорогах местами гололедица.