Разработки томских ученых отмечены премией правительства России

Томские ученые еще раз подтвердили звание областного центра как "умного города". Фото: сайт ТПУ

Ученые Томского политехнического университета и Томского национального исследовательского медицинского центра РАН получили премию правительства России за инновационные разработки в области медицины, сообщила пресс-служба администрации Томской области. Губернатор поздравил их с общенациональным признанием.

«Как председателю наблюдательного совета томского Политеха, мне вдвойне радостно за молодых ученых ТПУ, удостоенных правительственной премии вместе с коллегой из томского национального медицинского центра. Важно, что наши люди стали лауреатами правительственной премии в составе групп разных научных организаций. Эта интеграция является «коньком» нашего томского проекта «Большой университет», и она показывает свою успешность», – заявил глава региона.

Специалисты отмечают, что распоряжения о присуждении премии правительства России за разработки в области науки и техники премьер-министр Михаил Мишустин подписал 1 ноября.

Интернет-портал администрации области информирует о том, что группа молодых ученых из НИ ТПУ – Сергей Твердохлебов (научный руководитель), Анна Козельская, Елена Солдатова, Александр Федоткин, а также Ирина Ларионова из НИИ онкологии Томского НИМЦ РАН – удостоены премии правительства за разработку технологий и оборудования модифицирования медицинских материалов умных имплантатов для персонализированной регенеративной медицины.

Кроме того, премии правительства в области науки и техники удостоен директор НИИ психического здоровья Томского НИМЦ РАН, академик Николай Бохан. В составе группы ученых под руководством заведующего отделом федерального Научного центра психического здоровья Анатолия Смулевича томич получил премию за разработку и внедрение инновационных технологий ранней диагностики и прогноза шизофрении на основе интеграции достижений клинической и биологической психиатрии.