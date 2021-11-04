В суд в Томске передано дело лжеполицейского, который выманил у бизнесменов более 2,5 млн рублей

Аферисты и мошенники придумывают все более сложные схемы обмана граждан! Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следователями полиции в Томске окончено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего мужчины, обвиняемого в совершении мошенничества, сообщила пресс-служба УМВД России по Томской области.

Сайт регионального управления полиции информирует о том, что злоумышленник, выдавая себя за сотрудника полиции, познакомился с жителем областного центра, который был помощником бизнеследи. Он убедил его в том, что женщина якобы занимается незаконной финансовой деятельностью. Припугнув молодого человека ответственностью за содействие в совершении финансовых преступлений, он стал выманить у него деньги, которые гражданин, невольно ставший посредником, занимал у 50-летней потерпевшей.

Специалисты отмечают, что ущерб, причиненный противоправными действиями обвиняемого, составил более 2,5 млн рублей. В настоящее время часть похищенных обманом денег – 800 тысяч рублей – возвращены потерпевшим.

Заметим, что материалы уголовного дела вместе с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Ленинский районный суд города Томска для рассмотрения по существу.